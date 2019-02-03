شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير من على عربية فول: "أحلى فطار مع أحلى ناس طيبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان سعد الصغير على تناول وجبة الإفطار على عربة فول فى الشارع وسط محبيه والتقط معهم الصور التذكارية.

ونشر سعد الصغير صورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلا، "أحلى فطار على أحلى عربية فول فى الدنيا مع أحلى ناس طيبين فى الدنيا".

وكان الفنان سعد الصغير قد أحيا عددًا من حفلات ليلة رأس السنة بسوريا، وسط حفاوة واستقبال كبير من جانب المواطنين السوريين، كما أحيا الأسبوع الماضى حفل فى دبى.



بوست سعد الصغير بوست سعد الصغير