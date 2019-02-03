انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: الأردن يعيد إلى العراق 1300 قطعة أثرية مهربة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 09:50 صباحاً - تسلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، من نظيره الأردني عمر الرزاز 1300 قطعة أثرية جرى تهريبها إلى الأردن في أوقات سابقة.

جرت مراسيم التسليم في المنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين أقصى غربي العراق على هامش اجتماع اقتصادي تجاري مشترك رأسه رئيسا وزراء البلدين.

وقدم رئيس الوزراء العراقي شكره للرزاز لوضع اليد على هذه الآثار المهربة وإعادتها إلى العراق، وفقاً لبيان صدر عن مكتب عبد المهدي.

وقال عبد المهدي: إن "هذه الآثار النادرة وإن كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية، وإعادتها ربح للعراق والأردن".

ولم يكشف البيان عن طبيعة تلك القطع الأثرية.

وتعرضت الآثار العراقية لعملية نهب واسعة على مراحل متعددة منها عام 2003 بعد غزو الولايات المتحدة للعراق، في حين تعرضت مقتنيات تاريخية كانت مودعة في المتاحف والقصور الرئاسية إلى النهب.

كما دمّر وجرف تنظيم "داعش" مدينتي "نمرود" و"الحضر" الأثريتين، في محافظة "نينوى" واللتين يعود تاريخهما إلى ما قبل الميلاد، علاوة على تدمير آثار متحف الموصل، ومواقع أثرية أخرى، خلال سيطرته على المدينة بين عامي 2014-2017، وهو ما أثار استنكاراً محلياً ودولياً واسعاً.