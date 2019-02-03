جنا عمرو دياب تشعلُ غضب نشطاء السوشيال ميديا بسبب هذا الشاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلتْ "جنا" ابنة الفنان المصري عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها أحدث صورةٍ لها برفقة شابٍ أجنبي.

ونشرت "جنا" الصورة على "إنستغرام" وظهرت فيها مرتديةً ملابس جريئة وتقف إلى جوار الشاب بطريقةٍ استفزّت متابعيها الذين فتحوا النار عليها وعلى والدها.

ويبدو أن الصورة تأتي في إطار احتفال الشاب المتواجد في الصورة مع جنا بعيد ميلاده، حيث حرصت الأخيرة على توجيه التهنئة له عبر "إنستغرام".

وشنَّ متابعو جنا، هجومًا شرسًا عليها في التعليقات، منتقدين ظهورها بهذا الشكل لكونها ابنة فنان كبير ومعروف.

وكتب ناشط: "يا بنتي إنتي صغيرة على الكلام ده إنتي من كام سنة كنتي طفلة"، فيما علّق آخر: "تصرفات الأب لازم تأثر بالسلب على الأبناء، يا ترى إمتى هتحس بتأنيب الضمير".

يُذكر أنّ جنا عمرو دياب دائمًا ما تُثير الجدل بظهورها عبر "إنستغرام"، فتارةً تنشر صورًا لها من أماكن سهرات ليلية، وأخرى تظهر مع شباب أجانب.