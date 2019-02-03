شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو المصرى يكتب أغنيات لؤى ورنا سماحة وسمية درويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر عمرو المصرى إنه يتعاون مع المطرب لؤى في ألبومه الجديد الذي بدأ في تحضيراته منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن يبدأ في تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضاف عمرو لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا مع المطربة رنا سماحة في أغنية سنجل جديدة، ولم يكشف اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة لجمهوره، كما أيضا يتعاون مع المطربة سمية درويش في ألبومها الجديد.
من ناحية أخرى يتعاون عمرو المصرى مع المطرب مصطفى قمر، حيث يعكف على التحضير لألبومه الغنائى الجديد،من خلال ثلاث أغنيات من ألحان سامر أبو طالب وعلى نور.
يذكر أن الشاعر عمرو المصرى تعاون من قبل مع كبار المطربين منهم نوال الزغبى، وهيفاء وهبي، مصطفى قمر، ولطيفة، وأصالة، وإبراهيم الحكمى.
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