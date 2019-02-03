وفاة والد الفنانة نهال عنبر وتشييع الجنازة ظهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

توفى والد الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لمصراوي:" أنه سيتم تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر".

يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "حكايتى"، ويشاركها البطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر وأحمد بدير، والفنانين أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.