شيرين تستعين بزوجها حسام حبيب في تصوير أغنيتها الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، بمجرد طرح كليبها الجديد "حبه جنة"، إحدى أغنيات ألبومها الأخير "نساي"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" مساء الجمعة.



الأغنية يغلب عليها الإيقاع الإسباني، ويظهر فيه زوجها المطرب المصري حسام حبيب ضمن مشاهد رومانسية تجمعهما في عرض البحر فوق سطح أحد المراكب.

وتدور فكرة الأغنية حول حبيبة تعدد حسنات حبيبها وتعبر عن مدى سعادتها معه.

وتزوجت شيرين من حسام حبيب في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي.





والأغنية كتبها محمد عاطف، ولحنها مدين، ووزعها أحمد إبراهيم.





شيرين وحسام سبق وتعاونا معا في كليب بعنوان "كل ما أغنى" في أغسطس/آب 2016، من كلمات محمد سرحان، وألحان حسام حبيب.