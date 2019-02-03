القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف برنامج "ذا إنسايدر" المذاع على قناة دبي عن تفاصيل الفيلم الإماراتي المصري الجديد "دكتور بُسبُس"، بحضور أبطال العمل، منهم الفنان الإماراتي بلال عبدالله وخليفة الكعبي، والممثل المصري الشاب محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" وحسن عبدالفتاح وصبحي خليل، ومن المقرر أن يطرح في صالات السينما الخليجية والعربية تزامناً مع "إكسبو 2020".
والعمل يشارك في بطولته بلال عبدالله وأمل محمد وخليفة الكعبي من الإمارات، ومن مصر رانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وأوس أوس، ومن البحرين شيماء سبت، ومن تأليف عمرو علي وإخراج رضا الأحمدي.
تدور قصة الفيلم حول دكتور بيطري يدعى حسن بُسبُس الذي يلعب دوره عمرو عبدالجليل، وهو طبيب بيطري مصري لا يتقن مهنته، حيث يعمل في السيرك، ويتسبب في موت معظم الحيوانات التي يعالجها، وفجأة يكتشف ترياقاً يجعله يسمع كل الحيوانات ويفهمها ويتحدث معها، فيتم استدعاؤه من قبل رجل أعمال يعيش في الإمارات لعلاج أسده، ومن هنا تأتي المفاجآت والأحداث في قالب كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "دكتور بُسبُس" أول عمل إماراتي مصري كوميدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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