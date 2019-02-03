شكرا لقرائتكم خبر عن الانفتاح الفنى والثقافى فى السعودية.. من إذاعة حفل أم كلثوم لإنشاء 50 سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لحالة الانفتاح الفنى والثقافى فى السعودية أعلنت المملكة العربية عن توقيع شراكة محلية لإنشاء 50 دار سينما فى أنحاء المملكة، ضمن رؤية هيئة الترفيه 2030، الذى يتبناها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى.

البدء فى إنشاء 50 دار سينما بالسعودية لم يكن القرار الأول فى خطة الانفتاح الفنى والثقافى فى المملكة، بل سبقته عدة فعاليات فنية وثقافية، فكانت البداية فى شهر يوليو 2017 عندما منحت هيئة أمانة محافظة جدة، رخصة لمؤسسة "الفن جميل" لبناء أول صالة سينما فى المملكة تحت مسمى "إنشاء أول حاضنة للفنون الإبداعية فى الشرق الأوسط"، بهدف الاهتمام بدعم الفنانين فى شتى المجالات الفنية من الموسيقى والمسرح والأفلام السينمائية والتصوير السينمائى والرسم والتصوير والتأليف والإنتاج الفنى وغيرها.

المرحلة الثانية من خطوات الانفتاح كانت فى أغسطس 2017 عندما تم عرض مسرحية "صبح صبح" للنجم محمد سعد مع حسن حسنى، محمد لطفى وأحمد فتحى، وعرضت فى مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وكانت المرحلة الثانية من خطوات الانفتاح الفنى 2 أكتوبر عام 2017، وكانت هذه الخطوة بمثابة المفاجأة والحدث الأكبر، وهو إعلان القناة الثقافية المحلية الرسمية فى المملكة عن إذاعة حفل كامل لكوكب الشرق أم كلثوم، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ السعودية، ولاقت هذه الخطوة ترحابا كبيرا فى الأوساط الفنية بالمملكة.

وفى 30 نوفمبر 2017 أقيم أول حفل غنائى بحضور النساء فقط، أحيته المطربة بلقيس وكان بالتزامن مع احتفالية الإمارات باليوم الوطنى، حضره أكثر من 3 آلاف، وكان هو الحفل الأول من نوعه فى السعودية برعاية هيئة الترفيه ودعمها.

السعودية كانت أيضا على موعد مع حادث فريد من نوعه، عندما أحيا الموسيقار العالمى "يانى" أول حفل من هذا النوع بالمملكة، وحضرته حشود جماهيرية كبيرة، وأقيم الحفل فى قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن فى الرياض.

وفى عام 2018 زادت الفعاليات الفنية والثقافية فى المملكة، حيث نظمت هيئة الترفيه أول حفل مختلط من الجنسين وكان للنجم المصرى تامر حسنى، الذى أعرب عن سعادته لإقامة هذا الحفل لأول مرة فى السعودية، وأقيم الحفل 30 مارس فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

توالت الحفلات الغنائية التى نظمتها هيئة الترفيه لعدد من نجوم الوطن العربى سواء لحضور الجنسين أو النساء فقط، منهم ماجدة الرومى، أنغام، محمد حماقى، هبة طوجى، حسين الجسمى، أصالة وشيرين عبد الوهاب.