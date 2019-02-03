​مالك يدعم مخرج فيلمه "بوهيمين رابسودي" بعد إدعاءات بتحرشه بشبان قُصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دافع النجم الأمريكي، رامي مالك، عن مخرج فيلمه "Bohemian Rhapsody"، الأمريكي براين سينجر، بعد اتهامات وجهت له بإقامة علاقة جنسية بـ4 شباب قصر، وذلك في تصريحات خلال استلام رامي لجائزة "أفضل اداء تمثيلي" بحفل توزيع جوائز "سانتا باربرا السينمائي الدولي"، والذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية.

وقال رامي في تصريحه عن الموقف المؤسف الذي يتعرض له براين "قلبي مع كل هؤلاء الذين يمرون بمثل هذه الإدعاءات بكل مكان، وانه لشئ مؤسف ليحدث الأمر بهذه الطريقة، وانا أقدر ما يعانيه البعض من من يمروا بمثل هذه الإدعاءات وأعلم جيداً صعوبة الأمر بالنسبة لهم".

مضيفاً "وعلى كل من تعرضوا لإساءات جنسية أن يتكلموا بصوت عالي، ويجب علينا الإستماع لهم ولما يعانوا منه، اما بالنسبة لإدعاءات براين سينجر لم أكن أعلم عنها شئ خلال تصويري للفيلم، وما حدث ان الشركة المنتجة كانت على خلاف دائم معه مما أضطرها لطرده".

يذكر ان رامي مالك يستعد لدخول التاريخ بعد ترشحه لجائزة الأوسكار لأول مرة بمسيرته، كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمه "Bohemian Rhapsody"، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزه يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري.