المغنية اللبنانية نانسي عجرم تنجب ابنتها الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف جيجي لامارا، مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عن استقبال الأخيرة لطفلتها الثالثة التي أطلقت عليها اسم "ليا"، لتنضم إلى شقيقتيها إيلا وميلا.



ونشر حساب نانسي عبر تويتر، صورة لها أثناء حملها، مع تعليق يقول "الحمد لله ولدت نانسي بسلامة ورُزقت بنوتة ثالثة الأميرة ليا.. مبروك ننوس وفادي"، في إشارة منه إلى زوجها فادي الهاشم.





وهنأ عدد من الفنانين نانسي بمولودتها الجديدة، وكان أولهم الفنان تامر حسني الذي قال عبر حسابه على "تويتر": "مليون مبروك نانسي.. مليون مبروك فادي، أحلى ليا في الدنيا.. الله يحميها".

وأضاف تامر: "يا بنات يا بنات يا بنات.. اللي مخلفش بنات"، في إشارة منه إلى أغنية نانسي عجرم "يا بنات".





يذكر أن الفنانة أعلنت حملها في بداية شهر أغسطس/آب 2018، ونشرت صورة تظهر فيها ابنتيها وهما تحملان لافتتين كتبت عليهما عبارات تشير إلى أنّهما ستصبحان شقيقتين لطفلٍ صغير.



