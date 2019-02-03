شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يتعاون مع الشاعر حسام سعيد والملحن محمود أنور في " غالي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب كريم محسن لتسجيل أغنية جديدة بعنوان«غالى»، وهى من كلمات حسام سعيد وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، ومقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد.

فى السياق ذاته انتهى كريم محسن من تسجيل 5 أغنيات أخرى، الأولى بعنوان "محكتلكيش عنها"، وهى من كلمات محمد نصار وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، والثانية "فجأة اختفت"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، والثالثة بعنوان"تعيش وتسيب"، وهى من كلمات وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والرابعة "مبكلمكيش"، كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، والخامسة بعنوان "الفرصة مش سعيدة"، كلمات هانى صارو، وألحان كريم محسن.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "أنا عربى"، وضم أغنيات "أنت حبيبى، وحب الدنيا، وحلوين طعمين، وفى إيه تانى، ومتغير، وندارى ليه، ونقول تانى، وهى خلصت، ووبفتكرك"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.