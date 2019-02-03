شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين "كريتف إعلانات" فى فيلم "عيش حياتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان سامح حسين ضمن أحداث فيلم "عيش حياتك" شخصية إبراهيم "كريتف إعلانات"، ويعيش قصة حب رومانسية مع الفنانة "ساندى" فى إطار رومانسى كوميدى، والفيلم مقرر طرحه فى موسم عيد الحب المقبل. ويتضمن العمل نخبة من النجوم بجانب سامح حسين وساندى، وهم إدوارد، سامية الطرابلسى، أحمد التهامى، محمد نور، أحمد حلاوة، ياسر الطوبجى، سيناريو وحوار وسام حامد وإخراج تامر بسيونى.

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