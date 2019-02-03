هاني شاكر يخضع لجلسة تصوير قبل طرح "بعمل نسيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خضع المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور فيينا، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال، وذلك أثناء تصوير غلاف أغنيته الجديدة "بعمل نسيت". أمير الغناء العربي انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنيته الجديدة "بعمل نسيت"، والتي من المقرر طرحها بمناسبة عيد الحب. أغنية "بعمل نسيت"، من كلمات عماد عبيد في أول تعاون مع هاني شاكر، وألحان حسام الدين مصطفى، وتوزيع شريف حمدان.

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