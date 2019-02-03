ميرنا وليد - بيروت - تعليقاً على خروجها من برنامج "ديو المشاهير"، أكدت المذيعة ألين برمانا في حديث خاص إلى موقع "الفن"، أنها لم تكن تنزعج أبداً من تعليقات اللجنة وتقييمها لها، وحتى تعليقات المخرج سيمون أسمر التي قد يجدها البعض قاسية لم تكن تجدها مسيئة، بل أنها حاولت الاستفادة منها في كل أسبوع.
وإعتبرت ألين أنها كانت تجربة رائعة، وقد برزت خلالها شخصيتها المرحة والعفوية بعيداً عن نشرة أخبار الطقس التي تبدو فيها جدية.
وكان قد أحيا الفنان اللبناني رامي عياش الحلقة التاسعة من برنامج "ديو المشاهير" حيث أطرب مشاهدي الـMTV بأروع الأغاني التي سجلتها مسيرته الفنية، وكان إلى جانبه الفنان السوري هادي أسود والفنانة ماريز فرزلي ومغنّي الراب عمّار باشا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ألين برمانا :"ديو المشاهير أظهر شخصيتي المرحة"نبيلة عبيد للفن: لهذا السبب توقفت عن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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