نبيلة عبيد للفن: لهذا السبب توقفت عن المشاركة في الأعمال الفنية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ عن سبب ابتعادها عن المشاركة في الاعمال الفنية طوال السنوات الماضية، موضحة أنها تسعى للحفاظ على قدمته خلال مسيرتها الفنية الحافلة ولذلك لا تقبل بأي عمل يعرض عليها الا إذا وجدته يناسب تاريخها ويضيف لها.

وأشارت نبيلة، في تصريح خاص لموقع "الفن"، الى أنها حافظت على استمراريتها في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشوارها الفني، لافتة إلى أنه كل ما عرض عليها في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل ولم تحب أي عمل من الأعمال التي عرضت عليها، ولذلك تختار الغياب، خصوصاً وأنها لا تريد تقديم أعمال الا اذا كانت راضية عنها تماماً.

وكان آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل "كيد النسا" الجزء الثاني مع الفنانة فيفي عبده وتم عرضه قبل 7 سنوات، فيما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم خلال حلقة واحدة فقط عام 2014، أما آخر أفلامها فكان "مفيش غير كدا" عام 2006.