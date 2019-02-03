خاص الفن- وائل جسار :"للجمهور المصري حق عليّ كالجمهور اللبناني"

ميرنا وليد - بيروت - إعتبر الفنان وائل جسار أن الجمهور المصري له حق عليه بأن يقدم له كل فترة أغنية مصرية جديدة، فالمصريون يبادلونه المحبة والاعجاب، كما للجمهور اللبناني الحق عليه بتقديم أغنية لبنانية له كل فترة . وأشار إلى أنه لطالما حضنه الجمهور بكل الوطن العربي بمحبته وبمتابعته الدائمة.
وأشار جسار، في حديث خاص إلى موقع "الفن"، إلى أن أغنيته المصرية الجديدة ستصدر بطريقة "سينغل" فور عودته من جولته الفنية المرتقبة في أوروبا قريباً.
وسيعقد وائل عدداً من اللقاءات مع ملحنين لإختيار مجموعة من الأغنيات المصرية، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، كما سبق ونجح في إختيار أغنيات مصرية عديدة.
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