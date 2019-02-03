تهنئة طريفة من تامر حسني لنانسي عجرم بمولودتها الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، مساء الجمعة 1 فبراير، إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وأطلقت عليها اسم “ليا”.

الفنان المصري تامر حسني قام بتوجيه تهنئة طريفة لنانسي، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قال فيها: “مليون مبروك نانسي.. مليون مبروك فادي، أحلى ليا في الدنيا.. الله يحميها”.

وكتب مقطع من أغنية نانسي “يا بنات”: ” يا بنات يا بنات يابنات.. اللي مخلفش بنات.. عملتيها وصابت.. الله يحفظهم يارب.. ويحفظ كل أولادنا”.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد وضعت مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، مساء الجمعة 1 فبراير، إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

الفنانة اللبنانية اختارت لمولودتها الثالثة اسم “ليا” ليكون على وزن إسمي ابنتيها “ميلا وإيلا”، وكشفت عدد من التقارير أن الفنانة اللبنانية غادرت المستشفى إلى منزلها وهي بصحة جيدة.

يذكر أن علاقة صداقة قوية تربط بين الفنان تامر حسني ونانسي عجرم منذ اشتراكهما في لجنة تحكيم برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”.