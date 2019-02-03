أحمد السقا يستعرض مهارته في الفروسية بلقطة خطيرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد السقا، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة استعرض فيها مهارته في الفروسية.

أحمد السقا، ظهر في الصورة وهو يمتطي حصانه ويقفز به من فوق حاجز عالٍ يصل ارتفاعه إلى حوالي المتر ونصف المتر، وسط ذهول المتواجدين حوله.

وعلق احمد السقا، على الصورة بقوله: «الحمد لله»، وحصد العديد من التعليقات التي اثنت على شجاعته والشجاعة التي يتمتع بها.

ويعد أحمد السقا، هو الفنان الثاني صاحب لقب الفروسية في السينما المصرية بعد الفنان أحمد مظهر والذي ظل محتفظًا بهذا اللقب لفترة طويلة، كما أنه يمتلك مزرعة للخيول مثل الفنان الراحل ويحرص على الاهتمام والعناية بها بنفسه.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد السقا، تصوير دوره في مسلسل «ولد الغلابة»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

ويجسد أحمد السقا في المسلسل شخصية صعيدية ولكنها مختلفة عما قدمه في فيلم “الجزيرة” بجزأيه، كما أن قصة المسلسل بعيدة عن موضوعات الثأر والسلاح، بل يسلط الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية المهمة.

«ولد الغلابة»، من تأليف أيمن سلامة واخراج محمد سامي ويشارك في بطولته كل من الفنان محمد ممدوح، مي عمر، إنجى المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، هادي الجيار، فايق عزب، عبدالرحيم حسن، وإدوارد.