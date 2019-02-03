تكريم ليلى علوي في معرض الكتاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كُرمت الفنانة المصرية ليلى علوي، في معرض الكتاب أمس الجمعة 1 فبراير، وذلك خلال الندوة التي أقيمت داخل قاعة «ثروت عكاشة».

ليلى علوي، نشرت فيديو للتكريم عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعبرت عن سعادتها الكبيرة به و علقت عليه قائلة: «بهدي الجايزة دي لدكتور محمد عبدالمطلب دكتوري في الثانوية في مدرسة الليسيه، واللي بقى النهاردة دكتور بكلية الآداب جامعة عين شمس».

وأضافت: «بحبه جدا ومش ممكن أنساه، لأنه كان جزء مهم في تكوين شخصيتي وفكري وثقافتي ربنا يديله الصحة وطولة العمر وأرجوا إنه يقبل هذا التكريم».

وكانت ليلى علوي، قد قالت خلال الندوة: «الفنان ينبغي أن يكون صاحب قضية ورسالة قبل كل شيء»، مشيرة إلى مشاركتها في الدعاية السياحية لمصر من خلال فيلم «سيدة النيل».

وشهدت القاعة الرئيسية بالمعرض قاعة «ثروت عكاشة» إقبالاً جماهيريًا كبيرًا من زوار المعرض، حيث عُرض فيلمًا تسجيليًا عن الرحلة الفنية للفنانة ليلى علوي.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تنتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر» من تأليف وإخراج محمد أمين، من بطولة زينة، وأحمد حاتم.