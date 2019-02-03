دينا فؤاد تُجسِّد 4 شخصيات مختلفة في "ساعة رضا"

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالاشتراك في فيلم "قرمط بيتمرمط"، وأكّدت أنّها لم تستقرّ بعدُ على الاشتراك في أعمال درامية في رمضان، ولم تتعاقد رسميا على أي عمل.

وقالت دينا فؤاد، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل": "عندما عرض عليّ الاشتراك في هذا العمل تحمّست لأسباب كثيرة، لعل أهمها العمل مع الفنان أحمد آدم، وهو فنان كبير وقدير له مكانته في السينما، وكم تمنيت العمل معه، أيضا شخصية "القرموطي" نجحت كثيرا في الدراما، وعندما قرأت السيناريو وجدت أنه توليفة بين الكوميديا والحركة مع قصة مختلفة ومشوقة، أيضا الدور الذي أقدمه في العمل مختلف عما قدمته من قبل"، وبشأن دورها في العمل أوضحت: "رغم أن العمل كوميدي فإن دوري بعيد عن الكوميديا، فقمت بدور معدة برامج في التلفزيون تتورط مع القرموطي في العديد من المواقف والأحداث".

وتحدّثت دينا عن اشتراكها في فيلم "ساعة رضا" قائلة: "هذا العمل أعتبره تحديا كبيرا بالنسبة إليّ، لأنني أقوم بأربع شخصيات مختلفة في هذا العمل، لذا يعدّ بمثابة 4 أعمال سينمائية في فيلم واحد، فأقوم بدور فتاة تتعرض لحادث تفقد ذاكرتها من خلاله وتتقمّص العديد من الشخصيات، فتظهر في دور راقصة ودور فتاة في الجامعة، ودور مدرسة، ويحاول بطل العمل الفنان أحمد فتحي الإيقاع في حبه في إطار من الكوميديا والفانتازيا".

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وكشفت دينا فؤاد عن الصعوبات التي واجهتها في العمل قائلة: "لا توجد صعوبات لأنه من حسن حظي قمت بتصوير الشخصيات الأربع بفارق زمني كافٍ لتقمص كل شخصية على حدة والتحضير لها بمفردها، فتعاملت مع كل شخصية بمفردها لذا قدّمتها بهذا الشكل، ووصلني العديد من الإشادات بدوري في هذا العمل وهو ما أسعدني كثيرا"، وبشأن عرض العملين في نفس التوقيت تقول دينا: "بالطبع كنت أتمنى أن يكون هناك فارق زمني بين العملين، لكن هذا حدث بالصدفة لكن لا يوجد بداخلي أي خوف أو قلق لأن أدواري مختلفة في العملين".

وعلّقت على اشتراكها في مسلسل "قيد عائلي" وقالت: "هو عمل درامي ضخم للغاية يضم كوكبة كبيرة من الفنانين المجتمعين معا في عمل واحد ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية المشوقة، وأكثر ما يميز هذا العمل الإيقاع السريع لأحداثه، فرغم أنه ينتمي إلى نوعية المسلسلات الطويلة 60 حلقة فإن الإيقاع السريع للأحداث يجعل المشاهد لا يشعر بالملل عند مشاهدته"، وعن دورها في العمل تقول: "أقدّم شخصية مركبة وصعبة فتاة ابنة رجل ملياردير، أفراد عائلتها دائما يشيدون بجمالها لكنها تتعامل مع المحيطين بها بشكل مختلف، فرغم ما تتمتع به من جمال في الشكل فإنها طبعها سيئ وشريرة"، وبشأن عرض العمل خارج المنافسة الرمضانية تقول: "طبيعة المسلسل لا تصلح للعرض الرمضاني لأنه مسلسل مكون من 60 حلقة، وأنا لا يفرق معي عرض العمل داخل شهر رمضان أم خارجه، فكل ما يهمني قيمة العمل أولا وأخيرا، والآن أصبح هناك أكثر من موسم درامي طوال العام وليس في رمضان فقط".

واختتمت حديثها مؤكدة أنها لم تستقرّ بعدُ على الاشتراك في أعمال درامية في رمضان، ولم تتعاقد رسميا على أي عمل.

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