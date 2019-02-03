شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور ..شاهد كليب نيكي ميناج الجديد "Hard White " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية نيكي ميناج كليب جديد يحمل اسم "Hard White " وذلك علي صفحتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" و الكليب من اخراج مايك هو ، و"Hard White " هي واحدة من اغنيات ألبوم "نيكي ميناج" الأخير "Queen" .

ووصلت نسبة مشاهدة كليب "Hard White " للنجمة نيكي ميناج حتى الآن على موقع الفيديو "يوتيوب" أكثر من 4 مليون مشاهدة، وهي نسبة مشاهدة كبيرة في وقت قصير.

يذكر أن نيكي ميناج تستعد لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة خلال الفترة المقبلة في ألمانيا و السويد و الدنمرك، و غيرها.



من كليب نيكي ميناج (1)



من كليب نيكي ميناج (1)



من كليب نيكي ميناج (2)



من كليب نيكي ميناج (3)



من كليب نيكي ميناج (4)