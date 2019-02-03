- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور ..شاهد كليب نيكي ميناج الجديد "Hard White " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية نيكي ميناج كليب جديد يحمل اسم "Hard White " وذلك علي صفحتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" و الكليب من اخراج مايك هو ، و"Hard White " هي واحدة من اغنيات ألبوم "نيكي ميناج" الأخير "Queen" .
ووصلت نسبة مشاهدة كليب "Hard White " للنجمة نيكي ميناج حتى الآن على موقع الفيديو "يوتيوب" أكثر من 4 مليون مشاهدة، وهي نسبة مشاهدة كبيرة في وقت قصير.
يذكر أن نيكي ميناج تستعد لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة خلال الفترة المقبلة في ألمانيا و السويد و الدنمرك، و غيرها.
من كليب نيكي ميناج (1)
من كليب نيكي ميناج (1)
من كليب نيكي ميناج (2)
من كليب نيكي ميناج (3)
من كليب نيكي ميناج (4)
من كليب نيكي ميناج (5)
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور ..شاهد كليب نيكي ميناج الجديد "Hard White " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.