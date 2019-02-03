​توقيع كتاب يوثق رحلة فريق "كايروكي" بمعرض الكتاب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، غدًا الاثنين، حفل توقيع كتاب "أيامي مع كايروكي" لمؤلفه ولاء كمال، وذلك بحضور أعضاء الفريق الشهير ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الاعلام والصحافة.

ويقام الحفل، بخيمة التوقيعات الرئيسية المجاورة لصالة 4 بأرض المعارض الدولية فى التجمع الخامس.

وشهد المعرض فى دورته الخمسين صدور كتاب "أيامى مع كايروكي وحكاية الجيل الذى أراد أن يغير العالم" عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع.

يأتى الكتاب في إطار دراسة اجتماعية تاريخية فنية عن الجيل الذى ينتمى له الكاتب وأعضاء الفرقة، ويوثق رحلة فرقة "كايروكي" الفنية وملامح النشأة والتكوين والحياة الشخصية لأفرادها الخمسة، ورحلة صعودهم ليتصدروا الساحة الموسيقية المستقلة ويغيروا من المشهد الموسيقى المصرى ككل.