بالصور| نجوم فيلم "Lego 2" يحتفلون بالعرض الخاص في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقامت شركة "Warner Bros." عرضاً خاصاً للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Lego 2" في لندن، استعداداً لطرحه تجارياً يوم الأربعاء المقبل، بحضور فريق عمل الفيلم.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على "انستجرام"، صوراً خاصة من العرض الخاص للفيلم وسط حضور عدد من فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم، كريس برات، تيفاني هاديش، إليزابيث بانكس، ويل أرنيت، وأليسون براي.

وتدور أحداث الفيلم استكمالاً لأحداث الجزء الأول الذي طرح تجارياً عام 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بإيرادات عالمية تخطت الـ400 مليون دولار، كما رشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة في العام.