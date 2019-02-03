علي ربيع شُبّه بـ محمد صلاح وقلّد أحمد السقا.. ولن يقصّ شعرهاي من النجمات العالميات تليق بهن تصاميم...

ميرنا وليد - بيروت - ​علي ربيع​ هو ممثل مصري ولد يوم 29 آذار/مارس عام 1989، منذ طفولته كان يتمتع بوجه بشوش تضحك له الوجوه عند رؤيته تلقائياً، واستمرت العادة حتى بعد تحقيق شهرته. يقول أنه ورث "الحلاوة من أمي والصبر من أبي".

علي ربيع رسب في كلية التجارة بسبب عشقه للمسرح والتمثيل

لعب علي ربيع المصارعة الرومانية، لكنه أصيب أثناء التدريبات بخلع في ذراعه الأمر، الذي دفعه إلى الاعتزال.

رسب في كلية التجارة المرحلة الرابعة بسبب عشقه للمسرح والتمثيل حيث اضطر للسفر من أجل عرض مسرحية في المنصورة، تغيّب عن الاختبارات الدراسية، إلا أنه حصد وقتها جائزة أفضل ممثل على مستوى جامعات مصر.

عمل علي ربيع في التمثيل لمدة 11 عاما، وحقق الشهرة الفعلية من خلال "مسرح مصر"، بعد أن كان طموحه في البداية أن يكون لاعب كرة قدم.

علي ربيع وطريقه الى الشهرة

لم تكن طريق علي ربيع الى الشهرة سهلة جداً باعتباره أن الأدوار الكوميدية صعبة جدا، في حين كان يقدّم في بداياته أدوارا تراجيدية مثل دور حاكم الصين في عرض مسرحي بعنوان "سور الصين". كما أتقن اللغة العربية وقدم العديد من المسرحيات بالفصحى.

واعتقد البعض أنه حقق شهرة سريعة من دون عناء، ولكنه واجه الكثير من الصعوبات في مجال التمثيل منذ دراسته في الجامعة. وتكمن نقاط قوته التي تميزه عن غيره من الممثلين أنه لا يلتزم بنص لأنه يعشق الارتجال، على الرغم من أن المخرج خالد جلال كان يرفض فكرة الخروج عن النص، وكان يعنفه دائما عندما يفعل ذلك.

وكشف في مقابلة تلفزيونية :"أحافظ دائما على أن يكون الارتجال بعيدا عن الألفاظ الجارحة أو الايحاءات بها، لأن الكوميديا الحقيقية لا تتطلب ذلك من اجل اضحاك الجمهور، والفنان الموهوب هو الذي يأخذ موقفا ما ليصنع منه الكوميديا وينجح في إضحاك الجمهور".

​​​​​​​لقد كان طالبًا في كلية التجارة بجامعة القاهرة، ثم عمل في مسرح جامعة القاهرة وقدم في أثنائها 25 عرضًا مسرحيا ضمن مهرجانات الجامعات المسرحية المختلفة ، وبعد تخرجه من الجامعة مباشرة التحق بورشة مركز الابداع "الدفعة الثالثة" وبعد التخرج شارك في ثلاثة عروض تابعة لمركز الابداع وفرقة خالد جلال، عبر شخصيات متعددة لعبها في مسرحيات "أين أشباحي" الاستعراضيّة و"حلو الكلام" التي شكّل فيها ثنائيًّا كوميديا مع الممثل ​محمد أسامة​ مجسدين معًا فواصل درامية تعتمد على المشاغبات مع الجمهور لاختيار أشعار يلقيها باقي أبطال العرض المسرحي بإلقاء تمثيلي بديع وكوميدي.

ومن هنا شاهده الفنان ​أشرف عبد الباقي​ وطلب منه المشاركة في مشروع "مسرح مصر" وعن الفترة مابين التخرج والمشاركة في "مسرح مصر" يقول علي ربيع أنه شارك في فيلم "بنات العم" بدور صغير لكنه نال إعجاب فريق العمل والجمهور.

شارك الثلاثي شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد في عدة أعمال مثل فيلم "بنات العم" و"الحرب العالمية الثالثة" ومسلسل "الرجل العناب".

​​​​​​​عائلة علي ربيع

رزق بابنة من زوجته ندى محمود وأطلق عليها إسم "​مليكة​" وهي لا تشبهه كثيراً.

وانطلاقاً من شكله اعتقد العديد من المتابعين أن بينه وبين لاعب كرة القدم ​محمد صلاح​ قرابة نظراً للتشابه في ملامحهما وشكل شعرهما.

إلا أن علاقة صداقة قويّة تجمعه باللاعب محمد صلاح منذ احترافه في "بازل" وتقابلا معا في برنامج "فهمي جمعة".

علي ربيع يقلد ​أحمد السقا​

في مسلسل "سك على اخواتك" الذي خاض فيه علي الربيع السباق الرمضاني عام 2018 قلّد الممثل المصري أحمد السقا على طريقته الكوميدية على غرار أحد مشاهده الشهيرة في فيلم "أفريكانو" اثناء قفزه في البحر ليثبت حبه لمنى زكي عندما طلبت منه ذلك، إذ كان يتواجد علي ربيع مع حبيبته داخل المركب ولكنه رفض القفز في البحر حتى لايتبلّل جلبابه الصعيدي.

و نشر بعدها أحمد السقا مشهد علي ربيع في المسلسل وعلق عليه عبر حسابه على أحد مواقع التواصل قائلا :" لو قولتلك تنط من هنا؟ مبروك ياعلي وبالتوفيق ومبروك المنتج الخلوق صادق الصباح ربنا يكمل نجاحكم".

ويبدو أن علي يتابع أفلام الأكشن إذ تمنى أيضاً أن يقدم أفلاماً مثل التي يقدمها الممثل العالمي ​سيلفستر ستالون​ الذي تأثر فيه وبأفلامه كثيراً منذ صغره.

موهبة علي ربيع السرية​​​​​​​

خلال عروض "مسرح مصر"، ظهر علي ربيع كثيرا وهو يردد بعض الأغنيات الشعبية على سبيل الضحك، وكان يمازح الجمهور بالعزف بطريقة كوميدية مستخدما أصوات بفمه فقط. وبالإضافة الى ذلك يجيد عليي العزف على آلة الأورج

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​​​​​​​علي ربيع يتعرض لهجوم بسبب "مسرح مصر"

قال علي ربيع إن عروض "مسرح مصر"، لا تكون في بدايتها كنص مسرحي كما يشاهدها الجمهور على المسرح، حيث يقوم بتأليفها ​نادر صلاح الدين​ ولا تحمل سوى 30% من الكوميديا داخل النص في البداية.

وأوضح خلال تواجده في حلقة الجمعة 3 أغسطس من برنامج "مساء DMC": "اجتمع مع زملائي أثناء التحضير للعرض المسرح بعد أن نستلمه من المؤلف، ولنصنع له المواقف الكوميدية فيما بيننا، وهنا يبدأ دورنا في أن نصل بها لدرجة 100% من الكوميديا، فضلا عن الارتجال على خشبة المسرح والذي يعتمد عليه فكرة مسرح مصر بشكل كبير".

وبتوجيه السؤال له عن انتقاد بعض الفنانين الكبار لعروض مسرح مصر بأنها لا يجوز وصفها بالمسرح، قال:" المسرح بالنسبة لهم هو الذي يكون رواية طويلة لمدة أكثر من 3 ساعات مثل المسرحيات الشهير في السباق ومنها "الواد سيد الشغال"، ولكن هذا لا نقدمه نحن في مسرح مصر، وأشرف عبد الباقي في البداية وضع فكرة جديدة للمسرح والتي خرجت للجمهور في الشكل الحالي لعروض "مسرح مصر"

وتابع " من ينتقد مسمي المسرح على عروض "مسرح مصر" يمكنهم أن يطلقوا عليها ما يشاؤون من أسماء ووصفها كما يحلو لهم، لأنها مجرد فكرة نقدمها على خشبة المسرح لذلك أطلقنا عليها كلمة مسرح".

وأضاف أنهم وقت تقديم عروض "تياترو مصر" في البداية على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كان المسرح وقتها يتسع لـ 2000 متفرج، وعروض "مسرح مصر "حاليا على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجادرن سيتي، تسع 1000 متفرج"

كما أكد علي ربيع ان افتتاح الموسم الرابع من "مسرح مصر" سيكون بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المقبل، ولم يختاروا اسما للعرض الأول حتي الآن.