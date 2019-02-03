اي من النجمات العالميات تليق بهن تصاميم زهير مراد الجديدة؟

ميرنا وليد - بيروت - شهد اسبوع الموضة في باريس مجموعة كبيرة من عروض الازياء لموسم ربيع وصيف ٢٠١٩ من بينها عرض أزياء للمصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​.

وتختار النجمات العالميات وفي لبنان والدول العربية ايضا العديد من تصاميم زهير مراد للاطلالات على السجادة الحمراء.

وقد اخترنا لكم اليوم مجموعة من التصاميم التي وردت في العرض. واخترنا لكل فستان النجمة العالمية التي يليق بها.

فقد اخترنا جيسيكا تشاستين وغال غادوت واشوريا راي ومايلي سايروس وتايلور سويفت وجينيفر لوبيز.

يذكر ان من اسبوع الموضة في باريس تنطلق خطوط الموضة التي يتم اعتمادها حول العالم وهو حدث يتكرر لموسمين كل عام ويجذب لحضورها اهم النجمات من جميع انحاء العالم.