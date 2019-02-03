هشام حداد وجاد بو كرم إستخفا بعقولنا.. و"لهون وحبس"

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي حصل بإنتشار خبر انفصال الممثل ومقدم البرامج ​هشام حداد​ وشريكه في برنامج "لهون وبس" الممثل ​جاد بو كرم​، إتضح أن التسجيل الصوتي هو عبارة عن ترويج لفيلم "لهون وحبس" الذي سيجمعهما بمملثين آخرين والذي سينطلق في 28 من الشهر الحالي.

في التفاصيل كان قد وصلنا عبر رسائل الواتس آب رسالة صوتية بصوت الممثل ​جاد بو كرم​ مسربة وهو يتحدث للمنتج ​فراس حاطوم​ عن إستيائه من التجاهل الذي يتعرض له من قبل مقدم برنامج "لهون وبس" الممثل ومقدم البرامج ​هشام حداد​، وكأن جاد يطلب من فراس أن يصبح مكان هشام في تقديم البرنامج.

موقع "الفن" حينها حاول الاتصال بجاد للتوضيح لكنه لم يرد على هاتفه، فإتصلنا بـ هشام الذي قال لنا :"نحن نعالج الموضوع الآن ونريد أن ننتظر، لا أريد أن أتحدث الآن كثيراً عن الموضوع .. صار قصة صغيرة وعم نعالجها، كنت أتمنى ألا يصبح هذا الموضوع برودكاست عبر الواتس اب، نحاول أن نخلّص الامور، أتمنى أن تكون النهاية سعيدة".

نعم هشام إستخف بعقولنا، كان يمكن له أن يوضح الأمر بطريقة أرقى، وكان على جاد ألا يتجاهل إهتمامنا بأمره وإتصالنا به.

وللمعلومات والتأكيد لم تمر هذه القصة علينا، بل كنا نعرف أنها إتفاق معين بين الطرفين، ربما للترويج أكثر للبرنامج الذي عانى بالفترة الأخيرة من كثرة التعليقات السلبية، ونحن إعتقدنا أنها مزحة إلكترونية ليس إلا.

لـ هشام وجاد نقول "هنالك طرق عديدة للترويج للأعمال بعيداً عن السلبية والإستخفاف بعقول الآخرين، وخصوصاً الصحافيين".