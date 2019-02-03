يعقوب الفرحان أخفى زواجه من ليلى إسكندر.. وهل قصدت مريم حسين التحريض ضدهما

ميرنا وليد - بيروت - ولد ​يعقوب الفرحان​ في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 1984، هو ممثل سعودي بدأ مسيرته المهنية عام 2007 من خلال عدة أعمال مسرحية، ومن ثم انتقل عام 2012 إلى الأعمال التلفزيونية، وقد برع فيها وحظي بشعبية كبيرة في العالم العربي.

حياة يعقوب الفرحان الخاصة

تزوج يعقوب الفرحان من الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر ولهما ابن اسمه يوسف، وتحدث في أحد لقاءاته التلفزيونية أنه لم يخسر أبداً بزواجه من ليلى إسكندر، الا أنه تعرّض للشتائم من بعض "أطفال السوشيال ميديا" كما وصفهم، مشيراً إلى أنهم لا يملكون قدرة التحليل والتقدير ولاحقاً سيفهمون واقع الأمور.

وأضاف أن زوجته كانت تنزعج من الانتقادات في البداية، ولكنها باتت الآن تستوعب الموضوع أكثر، موضحًا، أنه فنان عاشق ومع ثقافة الحب والسلام وقبول الآخر، وبأنه لن يسمح للناس بالتدخل في خصوصياته، إذ أنّ ما يرونه هو فقط 5% من حياته. وتطرّق يعقوب الفرحان بحديثه أيضاً عن زواجه المدني، معتبراً أنّه كان حلاً بديلاً لتأخّر حصوله على التصريح من الداخلية حول زواجه، إلا أنه عاد وسجّل زواجه شرعياً في الإمارات.

وعن إمكانية إعتناق ليلى الديانة الاسلامية قال الفرحان إنّ هذا الأمر خيار وإذا تمّ يكون بإرادتها التامة، قائلا: "تربّت تربية مسيحية صالحة ومنفتحة على الدين الإسلامي، كما أنّها تقرأ القرآن وتصوم معه في رمضان ولكنّه لا يفرض عليها أية طقوس في هذا الصدد". وتجدر الاشارة هنا إلى أن الثنائي قد تزوج سراً في البداية لمدة سنتين.

حفل زواج يعقوب الفرحان و ​ليلى اسكندر​

احتفل يعقوب الفرحان و ليلى اسكندر بزواجهما عام 2012 وقالت الأخيرة عنه: "نحن لا نحب الأساطير والضوضاء، ويكفي أن حفل زفافنا حضره أهلنا وأصدقاؤنا وكل من يحبّنا".

وكان أول لقاء للثنائي في لوزان بسويسرا، وهناك أقام الفرحان واسكندر حفل توديع العزوبية، وفي أحد لقاءاتها التلفزيونية تحدثت اسكندر عن أكثر ما جذبها ولفتها بزوجها يعقوب الفرحان، حيث قالت إنها: "ثقافته ووسامته، هو مثال الرجل الذي لطالما تمنيت أن أمضي معه بقية حياتي".

كيف يصنّف يعقوب الفرحان نفسه

أجاب يعقوب الفرحان على سؤال الإعلامي علي العلياني، حول ما إذا كان يصنّف نفسه كأحد نجوم الصف الأول أو الثاني أو الوسط، قائلاً إنّه يعتبر نفسه "فنان طائر".

وأضاف أنه لا يصنّف نفسه كفنان"وسيم"، إلا أنه يرى شكله مقبولاً مشيراً إلى أنّ المنتجين يحبون الاعتماد على الوسامة بالعمل التجاري، بالرغم من أنّ هذا ليس له علاقة بالفن.

وانتقد يعقوب الفرحان المنتجين السعوديين، واصفاً إياهم بالتجار" الذين لا يرتقون بالفن ولا يحاولون تطويره، فقد اعتبر الفرحان أنّ كل الأعمال متشابهة لأنّ هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص يسيطرون على المجال، ويقدّمون اليوم ما قدموه منذ 20 سنة.

هل حرّضت ​مريم حسين​ الرأي العام ضد يعقوب الفرحان وزوجته؟

أثناء حضور يعقوب الفرحان وزوجته ليلى اسكندر افتتاح أحد المطاعم في دبي، قامت ليلى بمسح العرق عن وجه زوجها في أحد اللقاءات التلفزيونية، كما أنها قبّلته، وعبّرت عن حبها له.

واعتبر البعض أنّ قبلة ليلى لزوجها سبّب نوعاً من الغيرة لدى الممثلة مريم حسين، التي نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلاله كأنّها تمدحهما، إلا أنّ القصد منه إثارة الرأي العام ضدهما، حيث قالت إنّ ليلى ويعقوب متزوجين زواجاً مدنياً (كون ليلى مسيحية وهو مسلم)، وأنّهما "تزوّجا من دون تصريح من حكومة السعودية، ويذهبان إلى الرياض معاً، ولهما مقاطع فيديو فيها قبلات، ولم يقبض عليهما أحد".