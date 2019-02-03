شاهد… اردوغان وعقيلته يستقبلان الملك عبدالله الثاني الملكة رانيا

كتب امير فتحي في الأحد 3 فبراير 2019 04:05 صباحاً -

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، امس السبت، الملك الأردني عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، وذلك في قصر “طرابيا” بإسطنبول.

وأقام أردوغان مأدبة عشاء على شرف ملك الأردن، بمشاركة السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، والملكة رانيا العبد الله.

وشارك في اللقاء الذي جمع أردوغان، والملك الأردني، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزيرة التجارة روهصار بكجان.

ووصل العاهل الأردني إلى إسطنبول وقت سابق اليوم، بدعوة من الرئيس أردوغان.

وتنتهي زيارة الملك عبد الله الأحد، بعد إجراء مباحثات ثنائية؛ ليتوجه إلى تونس حيث يلتقي الرئيس الباجي قايد السبسي.