نجمة بوليود سارة علي خان تستجم مع والدتها في صحراء كينيا.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد بذل مجهود ضخم في فيلمين متتاليين، هما “كيدارناث” و”سيمبا”، من حق الممثلة الصاعدة سارة على خان Sara Ali Khan الحصول على بعض الراحة والاستجمام طابًا لتجديد طاقتها والاستعداد للمزيد من الأفلام.

الممثلة التي أثارت إعجاب الجمهور بموهبتها المدهشة، تتواجد حاليًا بأفريقيا في في محمية ماساي مارا الوطنية بكينيا مع والدتها الممثلة القديرة والمعتزلة أمريتا سينج.

في الرحلة البرية، يستكشف الثنائي (الأم وابنتها) وسط المحيط الطبيعي، وقد شاركت سارة صورتين على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لهما وشروق الشمس في الخلفية، وكتبت في رسالتها التي ارفقتها بالصور “جولة في الحياة البرية”.

على الصعيد المهني، يشاع أن سارة قد تتألق أمام كارتيك آريان في فيلم جديد بعنوان “Love Aaj Kal 2”، وهو ان صدقت التقارير المتداولة، سيكون الفيلم العمل الثالث لها في سينما بوليوود.

يُشار إلى أن سارة على خان، النجمة الصاعدة في أفق بوليوود، وابنة الممثلة الشهيرة أمريتا سينغ والممثل سيف على خان، قد اعتلت الشهرة بعد إصدار أول أفلامها، “كيدارناث”.