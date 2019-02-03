بينلوبي كروز ترويج لماركة مجوهرات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خضعت الممثلة والنجمة الاسبانية الحسناء الحاصلة على الأوسكار بينولوبي كروز، لجلسة تصوير، كانت تجريها ضمن حملة ترويجية لماركة مجوهرات عالمية لعام 2019.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية، قد نقلت مجموعة من اللقطات التي نشرتها بينولوبي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والتي ظهرت بها مرتدية لمجوهرات ماركة Atelier Swarovski .

ولقيت اللقطات الجديدة استحسان متابعي بينولوبي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تحديها للعمر واحتفاظها بشبابها بعد احتفالها بوصولها لسن الـ 44.

وكانت النجمة الاسبانية بينلوبي كروز، قد شاركت مجموعة من اللقطات لأحدث جلسة تصوير، وذلك ضمن حملة دعائية لماركة أزياء شانيل الشهيرة، والتي تعرض تصميمات لماركة خريف وشتاء 2018/2019.

وكان فريق فندق Grand Palais بميلانو، قد احتضن جلسة التصوير، التي أجرتها النجمة العالمية البالغة من العمر 44 عاما، والتي ظهرت خلالها بإطلالة وردية أنيقة، وهي من ضمن التصميمات الشتوية لشانيل بحضور عدد كبير من الإعلاميين.