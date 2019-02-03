لأول مرة بدرية أحمد تظهر مع أبنائها الشباب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد جمهورها بصورة حديثة جمعتها بابنيها “أحمد وعيسى”.

الفنانة الإماراتية وصفت ابنيها بأنهما سندها وعزوتها، حيث أرفقت الصورة التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: ” الله يحفظهم سندي وعزوتي”.

بدرية حرصت أيضا على توجيه تهنئة لابنها عيسى احتفالا بعيد ميلاده، حيث نشرت فيديو له وعليه صورته واضحة، وكتبت عليه: “كل عام وأنت الحب”.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد قد صدمت جمهورها مؤخرا بمقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن مرورها بأزمة مالية شديدة.

بدرية انهارت باكية خلال الفيديو، حيث قالت إنها تعاني من أزمة مالية شديدة، وأنه قد وصل بها الأمر أنها أصبحت مهددة بالتشرد والطرد من منزلها بسبب تكاثر الديون عليها، مؤكدة أن هناك قضايا رفعت ضدها بسبب ديونها، وأنها أصبحت لا تملك شيئاً، وأنها باتت تتنقل باستخدام سيارات الأجرة بعدما اضطرت إلى بيع سيارتها.

وبعد فترة أكدت بدرية أن أزمتها المالية في طريقها للحل، بعد تدخل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي في مشكلتها، وعلقت على إحدى صورها قائلة: “ما عاش الي يذل بنت زايد وبو خالد عايش”.