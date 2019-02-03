رنا سماحة تسجل مجموعة كتب بصوتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة والمطربة المصرية رنا سماحة، تجربة جديدة في الأداء الصوتي لكن هذه المرة مرتبطة بالثقافة وليس بالغناء حيث، اتفقت مع إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة للكتب الصوتية على هذا التسجيل.

المطربة المصرية بدأت بالعمل خلال الأسابيع الماضية، لتكون الكتب متاحة الكترونياً للمساهمة في مساعدة المكفوفين على الاستماع للكتب بدلاً من قراءتها.

والجدير بالذكر أن ترويج الكتب الصوتية يتم بشكل أكبر لتفيد من يقضون ساعات طويلة في السفر أو على الطرق أيضاً ولا تعد حصراً للمكفوفين، حيث سجلت رنا سماحة” بالفعل أكثر من كتاب خلال الفترة الماضية، ومنها “شكلها سافرت” للكاتبة سهى الفقي.

وكانت الفنانة المصرية رنا سماحة، نجمة برنامج «ستار أكاديمي»، قد أحيت مؤخرا، أولى حفلات أعياد الميلاد، داخل اتش سي فرنيتشر بمول العرب ضمن احتفالات الكريسماس، حيث قدمت خلال الحفل العديد من أشهر أغانيها منها «بينا خير، هاي، النص التاني، قعدة عيلة، تراب أمشير»، وغيرها من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور.