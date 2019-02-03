ندوة لأبطال فيلم «ورد مسموم» بمركز الإبداع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيمت ندوة لمناقشة فيلم “ورد مسموم” بمركز الإبداع بداو الاوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته الـ 45.

الندوة شهدت حضور صناع الفيلم منهم: الفنانة ميريهان مجدي الشهيرة بـ “كوكي”، والفنان إبراهيم النجاري، والمخرج أحمد عبدالله صالح، والمونتيرة منة الشيشيني، ومدير التصوير ماجد ناد، وأدار الندوة الناقد محمدالروبي.

وتدور أحداث الفيلم حول “تحية” وهي فتاة شابة وتعمل كعاملة مراحيض، ليس لها في الحياة سوى شقيق واحد يدعى صقر، وهو الذي تعتمد عليه في كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته وتخطيطه للهجرة بشكل غير شرعي إلى إيطاليا يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل في تحقيق ما تصبو إليه.

وفيلم “ورد مسموم” من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة الفنان محمود حميدة، والفنانة مريهان مجدى، والفنانة صفاء الطوخى، والفنان إبراهيم النجارى.