رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها مع والدها بلقطة نادرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استعادت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رانيا نشرت صورة قديمة لها مع والدها، وعلقت قائلة: «وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول مهما كانت مصاعب الحياة تغلب عليها بالضحك».

جمهور الفنانة رانيا فريد شوقي عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرتها، ودعا للفنان فريد شوقي بالرحمة، من خلال عدد كبير من التعليقات.

فريد شوقي ولد في يوليو عام 1920، وقدم عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة، ومنها: «جعلوني مجرما، الأسطى حسن، بورسعيد، عنتر بن شداد، رصيف نمرة خمسة»، وأنتج وكتب سيناريو ما يزيد عن 50 فيلم، ورحل وحش الشاشة في يوليو عام 1998.

رانيا فريد شوقي يعرض لها حاليا مسلسل «أبو العروسة»، والذي يعرض الجزء الثاني منه بطولة سيد رجب، سوسن بدر، نيرمين الفقي، مدحت صالح، كارولين عزمي، محمد عادل، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وعدد كبير من نجوم الفن، وحقق الجزء الثاني نسبة مشاهدة عالية فور عرضه.