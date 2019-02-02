هجوم حاد على محمد رمضان لإهانته الحضارة الفرعونية

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شن رواد موقع التدوينات"تويتر"، هجوم حاد علي الفنان محمد رمضان ، بعد أن شارك الأخير فيديو له عبر حسابه الرسمي، لأغنيته الجديدة "مافيا"، وتتراقص عليها شخصيات فرعونية كارتونية.
ولاحظ عدد من نشطاء تويتر أن الفيديو ما هو إلا سخرية واهانة للحضارة الفرعونية، بعد ظهور محمد رمضان بشخصية فرعونية كارتونية، وهو يتوسط الملك الفرعوني مينا
يذكر أن أغنية "مافيا"، من كلمات إسلام شندى، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هانى محروس، وإخراج ياسر سامي.
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