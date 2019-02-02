.محمد عبده يفتتح مهرجان فبراير الكويت بـ"كلك نظر"

أحيا المطرب السعودي محمد عبده، حفل افتتاح مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وقد شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.
وأمتع "فنان العرب" جمهوره، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وأختار 16 أغنية من تاريخه الفني،بدأها بـ"كلك نظر، ثم المسافة، والعقد، وبحر العيون، والهوى الغايب، وحبيب الحب، ولكل شيئ أول وأخر، وسكة التايهين".
وتابع بغناء "أبو عبد الرحمن" بعد استراحة قصيرة، وأكمل بعدها بـ"المعازيم، والأماكن، ومافي داعي،
جدير بالذكر أن "فبراير الكويت" يضم عدد كبير من الحفلات مع نخبة من ألمع الفنانين والفنانات العرب، هم: عبد الله الرويشد، وشيرين عبد الوهاب، ونبيل شعيل، ووائل كفوري، وماجد المهندس، ونجوى كرم، وأصالة نصري، ومطرف المطرف، وحسين الجسمي، وأنغام، ونوال الكويتية، وعبادي الجوهر.
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