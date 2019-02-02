شاهدوا.. ناصيف زيتون وعباس جعفر في ديو جديد

كتب امير فتحي في السبت 2 فبراير 2019 09:57 مساءً -

نشر الممثل الكوميدي ​عباس جعفر​ فيديو قصير عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من كواليس التدريبات للبرايم المقبل.

وظهر عباس جعفر بالفيديو الى جانب ضيف الحلقة الفنان السوري ​ناصيف زيتون​وهما يغنيان أغنية عباس الجديدة بعنوان “راسي بعلبكي”.

وغنيا مع على طريقة الديو الأغنية وسط أجواء من المزاح والفرح في كواليس التدريبات وتحدّى عباس الفنان ناصيف زيتون بإكمال الأغنية وبدى ناصيف قد حفظ الأغنية عن ظهر قلب رغم أنه لم يمرّ وقتاً طويلاً على إطلاق الأغنية.

يذكر أن أغنية عباس جعفر “راسي بعلبكي”نالت شهرة واسعة منذ إطلاقها عبر يوتيوب وحصدت نسبة مشاهدة عالية. الأغنية من كلمات الشاعر علي المولى وألحان جمال ياسين وتوزيع أحمد أمين.