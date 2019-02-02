محمد عبده يفتتح اولى ليالي “فبراير الكويت” بحفل جماهيري ضخم

أجواء صاخبه مفعمة بالرقي والمتعة والتشويق والطرب، شهدها أفتتاح مهرجان “فبراير الكويت 2019″، الذي يقام سنويا من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، بالتعاون مع “مركز عبد الله الرويشد”، وذلك في اولى لياليه الغنائية التي شهدت حضورا جماهيريا ضخما ، حيث أحيا النجم السعودي واسع الجماهيرية محمد عبده، حفلا يليق بلقبه الكبير “فنان العرب”، أضاف فيه لشهرة المهرجان الفني الأكبر خليجيا وعربيا، مزيدا من المتابعين.

وعلى مسرح “مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي” في الكويت، هذا الصرح المعماري الفني المدهش، كانت ليلة لا تنسى مع “فنان العرب” والفرقة الموسيقية الكبيرة المصاحبة له بقيادة المايسترو هاني فرحات، قدّم فيها محمد عبدة 16 أغنية اختارها من تاريخه الفني الطويل الحافل بالنجاحات والعطاءات، ليقدمها في وصلتين غنائيتين، بمعدل 8 أغاني كل فقرة، فجاءت البداية مع : “كلك نظر، المسافة، العقد، بحر العيون، الهوى الغايب، حبيب الحب، لكل شيئ أول واخر، سكة التايهين”. وبعد استراحة قصيرة، غنى “أبو عبد الرحمن” في الفقرة الثانية روائعه: “المعازيم، الأماكن، مافي داعي، غريب الدار، صوتك يناديني، ارسل سلامي، اختلفنا، لا تناظرني بعين”.

وكان في استقبال “فنان العرب” عند وصوله مكان الحفل، الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ”روتانا للصوتيات والمرئيات”، الذي اعتبر ان افتتاح “فبراير الكويت” بصوت محمد عبده يمنح المهرجان قدرا ومكانة كبيرين، مؤكدا انه شخصيا يتفاءل بتواجد وغناء هذا الرمز الفني في أي احتفالية ومهرجان تقيمهما “روتانا”.

وقد أقام أ. سالم الهندي في منزله العامر بالكويت مأدبة غداء على شرف “فنان العرب” احتفاء بتواجده في الكويت، حضرها: “سفير الاغنية الخليجية” عبد الله الرويشد، الفنان حسن البلام ، المخرج أحمد الدوغجي ومجموعة من الاصدقاء، وقد عبّر فيها عبده عن فخره بالمشاركة السنوية في “فبراير الكويت” ومدى التطور والمتابعة الجماهيرية اللذان تشهدهما حفلات المهرجان، مدللا على كلامه بأن نفاذ التذاكر قبل ايام عدة من موعد هذه الحفلات هو خير برهان على أهمية المهرجان والمكانة الكبرى التي تحظى بها “روتانا” في عالم الموسيقى والترفيه. وأضاف مازحا، ان كثيرون يتصلون به ويتوسطونه كي يؤمن لهم تذاكر، وهو ما يجعله في حرج عندما يؤكد لهم ان البطاقات بيعت بالكامل.

وتأكيدا على مهنية “فنان العرب” وحرفيته، وحبه لمهنته، واحتراما منه لجمهوره كي يأتي كل شي متكامل وخال من الهفوات، أجرى محمد عبده عدة بروفات مع الفرقة الموسيقية سبقت حفله في “فبراير الكويت”.

وكان للنقل التلفزيوني المباشر على قنوات “روتانا” تحت ادارة المخرج أحمد الدوغجي، دورا في اكساب حفل محمد عبده في “فبراير الكويت” صدى وجمهورا اضافيين في اولى ليالي المهرجان، والتي سينضم اليها في بقية الحفلات القادمة (المهرجان يتضمن سبع حفلات غنائية) نخبة من ألمع الفنانين والفنانات العرب، هم: عبد الله الرويشد، شيرين عبد الوهاب، نبيل شعيل، وائل كفوري، ماجد المهندس، نجوى كرم، أصالة نصري، مطرف المطرف، حسين الجسمي، أنغام، نوال الكويتية وعبادي الجوهر.

الصور بعدسة: “مصور النجوم” ميكي