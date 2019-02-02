شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منة فضالى تظهر بملابس صيفية فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلّت الفنانة منة فضالى على جمهورها بإطلالة مختلفة، خلال تواجدها فى دولة الكويت الشقيقة، حيث شاركت متابعيها بمجموعة جديدة من صورها. الفنانة منة فضالى شاركت عبر حسابها على إنستجرام صوراً أظهرتها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس صيفية أنيقة ومميزة. وعلقت منة فضالى على الصور: "القلب الناعم فى عالم قاسٍ هو الشجاعة وليس الضعف"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

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