فن ومشاهير

شاهد.. منة فضالى تظهر بملابس صيفية فى الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلّت الفنانة منة فضالى على جمهورها بإطلالة مختلفة، خلال تواجدها فى دولة الكويت الشقيقة، حيث شاركت متابعيها بمجموعة جديدة من صورها.

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الفنانة منة فضالى شاركت عبر حسابها على إنستجرام صوراً أظهرتها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس صيفية أنيقة ومميزة.

 

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وعلقت منة فضالى على الصور: "القلب الناعم فى عالم قاسٍ هو الشجاعة وليس الضعف"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

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