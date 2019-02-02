شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كلمة لبلبة عن المخرج الراحل أسامة فوزى بنادى السينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة لبلبة العرض الخاص لفيلم "جنة الشياطين" بنادى السينما الأفريقية بالهناجر مع الجمهور، وبحضور السيناريست سيد فؤاد الذى رحب بها فى البداية وقال للجمهور: "عندما طلبت منها الحضور لبت الدعوة فورا لاعتزازها بتلك التجربة مع المخرج الراحل أسامة فوزى".

وبعدها تحدثت لبلبة عن كواليس العمل وبداية معرفتها بالمخرج أسامة فوزى، وتحدثت عن تصوير المشاهد فى هذا الفيلم، ووصفتها بالتجربة الصعبة خاصة المشاهد التى كانت تصورها داخل نفق الشهيد أحمد حمدى.

كما تحدثت عن شخصيتها التى جسدتها وهى "حبة" والمكياج الذى وضعته من أجل تغيير لون بشرتها كما طلب المخرج الراحل أسامة فوزى منها، كما كشفت عن الكثير من المواقف الطريفة أثناء التصوير.

عرض قبل الفيلم ميكينج لكواليس تصويره تحدث خلاله المخرج الراحل أسامة فوزى وأغلب النجوم المشاركين محمود حميدة وكارولين خليل وكل فريق العمل، وتدور أحداث الفيلم حول (طبل) وهو شخص قرر ترك أسرته الغنية وحياته المرفهة، ليعيش حياة بوهيمية تماما وسط عدد من المهمشين حتى يموت، وبينما تسعى ابنته حينها لمنحه جنازة لائقة بالعائلة، فإن أصدقاءه يسرقون الجثة تمهيداً لوداعه بطريقتهم الخاصة.