محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أعلن الفنان تامر عاشور، من خلال حسابه الشخصي على "انستحرام"، عن قدوم مولودته الأولى، من زوجته سمر أبو شقة.
ونشر عاشور صورة، لآية من القرآن الكريم: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا"، وعلق تامر على الآية الكريمة، قائلًا: "الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني بــ أحلى بنوته في الدنيا "أيام" لأزم تشاركوني فرحتي ويارب ارزق كل الناس بالفرحة دي".
وكان تامر عاشور، احتفل بزفافه على سمر أبو شقة، في أكتوبر من عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يعلن قدوم طفلته الأولى.. ويختار لها هذا الاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.