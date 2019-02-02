شيرين عبدالوهاب تهنئ نانسي عجرم بمولودتها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: حرصت المطربة شيرين عبدالوهاب على تهنئة النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، بوصول مولودتها الثالثة، والتي أطلقت عليها أسم "ليا"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر". ووكتبت "شيرين"، في تغريدتها: "مبروك يا أحلى نانوسة.. أحلى حاجة في الدنيا إن العيلة تكبر". يُذكر أن اللبنانية نانسي عجرم وضعت مولودتها "ليا" مساء أمس الجمعة، في إحدى مستشفيات لبنان .

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