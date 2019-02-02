الصور الأولى لمارجو روبي من كواليس "Birds of Prey"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر موقع "Just Jared"، صورًا خاصة بكواليس فيلم الأبطال الخارقين المنتظر "Birds of Prey"، والذي تقوم ببطولته النجمة الأمريكية مارجو روبي، وتجسد فيه شخصية "هارلي كوين"؛ إحدى شخصيات عالم "DC" للقصص المصورة.

ظهرت مارجو بالكواليس وهي في زي "هارلي كوين" أثناء تصوير عدد من مشاهد الفيلم الخارجية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتدور أحداث الفيلم حول بدايات الشخصية وتحولاتها. ويشارك في بطولته نخبة من نجمات هوليوود، منهن ماري إليزابيث وينستيد، جورني سموليت بيل. ومن المقرر طرحه تجاريًا في فبراير من العام 2020.

جسدت مارجو روبي شخصية "هارلي كوين" لأول مرة بأحداث فيلم الأبطال الخارقين "Suicide Squad" عام 2016، وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما العالمية، منهم بن أفليك، هنري كافيل، ويل سميث، وفيولا ديفيس. وحقق الفيلم إيرادات عالمية تخطت الـ700 مليون دولار، كما فاز بجائزة أوسكار وحيدة وهي "أفضل مكياج".​