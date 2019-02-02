نجوم الفن والغناء يهنئون نانسي عجرم بـ"ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص عدد من ألمع النجوم ومطربي مصر والوطن العربي على تهنئة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بوصول مولودتها الثالثة "ليا".

وكان من أوائل المهنئين النجم تامر حسني، الذي مازح نانسي بتغريدة نشرها على "تويتر" قائلاً: "أحلى ليا في الدنيا".

ومن نجمات لبنان، حرصت النجمة إليسا على التهئنة، قائلة: "تهاني نانسي على مولودتك الجديدة، أمل أن تكون حياتها مليئة بالفرح والصحة".

ومن تونس، قالت النجمة لطيفة: "حبيبة قلبي ألف حمدالله عالسلامة وليا نورت الدنيا كلها تتربي في عزكم إن شاء الله ربنا يحميها".

ومن الكويت، حرصت النجمة أحلام على تهنئة نانسي عجرم بطريقتها الخاصة، ونشرت صورة لعائلتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وعلقت: "ألف مبروك حبيبتي نانسي والدكتور فادي ولادة البنوتة ليا، ربي يبارك لك فيها وفي اخواتها، ربي يتمم عليك فرحتك".​

