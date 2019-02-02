أول صورة من كواليس "أبو جبل" لمصطفى شعبان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

بدأ الفنان مصطفى شعبان، اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "أبو جبل"، والذي يتعاون فيه مع المؤلف محمد سيد بشير، ومقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المُقبل.

نشر الفنان مصطفى درويش صورة له من كواليس التصوير، جمعته بالفنان مصطفى شعبان، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق درويش على الصور: "بِسْم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير مسلسل أبو جبل الرائد عماد الألفي، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجي وتامر مرسي".

مسلسل "أبو جبل" يشارك في بطولته نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مريم حسن، محمود البزاوي، محمد علي رزق، دياب.