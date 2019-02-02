صور: ماريا كاري... نسخة طبق الأصل اسكتلندية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 09:03 مساءً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لفتاة اسكتلندية، تشبه إلى حدّ كبير النجمة الأمريكية ماريا كاري Mariah Carey، وكأنها صورة طبق الأصل.

ويبدو أنّ الفتاة على دراية بهذا الشبه، لذلك تعمد إلى التقاط صور بوضعية مشابهة لوضعيات النجمة الشهيرة في الصور، إضافة إلى كونها تحاول قدر الإمكان اعتماد الاطلالات عينها.

وتبلغ الفتاة، التي تدعى جايس ميغر Jass Meagher وتطلق على نفسها اسم "شبيهة ماريا كاري" على وسائل التواصل الاجتماعي، 33 عامًا، وهي مغنية وكاتبة أغانٍ محترفة، اشتهرت بتقليدها للنجوم ومشاهير العالم، مثل ماريا كاري وليونا لويس.

ماريا كاري تعتمد الأزياء المحتشمة قبل حفلها في السعودية!



وإضافة إلى الشبه، اشتهرت ميغر على صعيدها المحلي، بأدائها أغنية ماريا كاري "Daydream"، وهو ما دفع وكلاء الفنانين لدعوتها من أجل تقديم عروض غنائية على المسرح، ما أكسبها شهرة بدأت محلية، حتى وصلت الآن إلى العالمية.



شاهدوا حساب شبيهة ماريا كاري:





وكانت ماريا كاري قد أحيت أول حفل لها في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

وارتدت ماريا كاري في الحفل، فستانًا أسود اللون برّاقًا، اتّسم بالاحتشام، ولم يُبرز أيّ مفاتن لجسدها، عكس ظهورها في حفلاتها بالولايات المتحدة، وبجولاتها الغنائية حول العالم.

ماري كاري تختار إطلالة خاصة لحفلها في السعودية



وكانت ماريا كاري قد وصلت إلى جدة يوم الخميس المنصرم، استعدادًا لإحياء حفلها الأول في السعودية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة وصول ماريا كاري إلى أراضي المملكة، وبرفقتها طاقم عملها، وكانت تحمل في يدها باقة من الورود، وترتدي ملابس محتشمة.

في حفلها الأول في السعودية ماريا كاري لجمهورها: ألهبتم مشاعري وحماسي