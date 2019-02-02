في اليوم العالمي للحجاب.. أمل حجازي تهدي جمهورها "حجابك تاج"

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نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو أحدث كليباتها "حجابك تاج"، المقرر إطلاقه خلال الأيام القادمة.
وجاء الكليب بمناسبة اليوم العالمي للحجاب، وعلقت أمل على أغنيتها الجديدة كاتبة :"أثير جدل حولوجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا ...ما رأيكم ؟!بمناسبة اليوم العالمي للحجاب أهديكم أغنيتي حجابك تاج... وأتمنى أن تؤثر ايجاباً على كل محجبة
يذكر ان "حجابك تاج" كلمات سلمي رشيد، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع حسام المصعبي.
يذكر أن الأول من فبراير هو اليوم الاحتفال بالحجاب عالميًا.
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