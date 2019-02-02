بالصور.. نجوم الفن والغناء يهنئون نانسي عجرم بـ"ليا"

كتب - أحمد أيوب:

حرص عدد من نجوم ومطربي مصر والوطن العربي، على تهنئة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بوصول مولودتها الثالثة "ليا".

وجاء في المقدمة النجم تامر حسني، الذي مازح نانسي بتغريدة نشرها على "تويتر"، كاتبًا: "أحلى ليا في الدنيا".

وحرصت النجمة إليسا على التهئنة، قائلة: "تهاني

نانسي على مولودتك الجديدة، أمل أن تكون حياتها مليئة بالفرح والصحة".

وقالت النجمة لطيفة: "حبيبة قلبي ألف حمدالله عالسلامة وليا نورت الدنيا كلها تتربي في عزكم إن شاء الله ربنا يحميها".

وهنأت النجمة أحلام الفنانة نانسي عجرم بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لعائلتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وعلقت: "ألف مبروك حبيبتي نانسي والدكتور فادي ولادة البنوتة ليا، ربي يبارك لك فيها وفي اخواتها، ربي يتمم عليك فرحتك".​

يذكر أن وضعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أمس، طفلتها الثالثة بإحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وفقًا لعدد من الصحف اللبنانية.