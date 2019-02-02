شاهد.. أول صورة من كواليس "أبو جبل" لـ مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان مصطفى درويش، صورة له من كواليس تصويرمسلسل "أبو جبل"، جمعته بالفنان مصطفى شعبان، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق

درويش على الصور كاتبًا: "بِسْم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير مسلسل أبو جبل الرائد عمادالألفي، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجي وتامر مرسي.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل" يشارك في بطولته نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مريم حسن، محمود البزاوي، محمد علي رزق، دياب.