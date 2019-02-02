استمرارا لحلقاتها الناجحة علي الحياة.. ريهام سعيد تريند للأسبوع ١٤ علي التوالي

كتبت - إيمان محمد

استمرت حلقة الأسبوع الماضي من برنامج "صبايا" للإعلامية ريهام سعيد، في الارتفاع أكثر وأكثر ضمن التريند علي اليوتيوب لتصل إلي قائمة التوب4 في الفيديوهات الاكثر مشاهدة علي اليوتيوب.

وكانت سعيد قد استضافت خلال الحلقه طفل البلكونة ووالدة ووالدته وقدمت ريهام من خلالها مفاجآت

وكواليس جديدة لم تعرض من قبل، وحققت الحلقة نسب مشاهدة مرتفعة للغاية.

تأتي هذه الحلقة لتكمل مسيرة ريهام سعيد الناجحة منذ أول حلقة لها في قناة الحياة والتي استطاعت أن تحجز مقعدا ثابتا لها

في قائمة التريند سواء علي جوجل أو يوتيوب منذ بدء أولي حلقات البرنامج في أكتوبر الماضى لتستمر لمدة ١٤ أسبوعا تريند .

يذكر أن برنامج " صبايا "يذاع يوم الاحد والاثنين من كل أسبوع في العاشرة مساء وProducer أحمد مهران وإعداد خالد صواف و مساعدين إخراج عمر حسانين وإبراهيم المغربي ومن إخراج أحمد حسين .

