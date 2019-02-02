استمرت حلقة الأسبوع الماضي من برنامج "صبايا" للإعلامية ريهام سعيد، في الارتفاع أكثر وأكثر ضمن التريند علي اليوتيوب لتصل إلي قائمة التوب4 في الفيديوهات الاكثر مشاهدة علي اليوتيوب.
وكانت سعيد قد استضافت خلال الحلقه طفل البلكونة ووالدة ووالدته وقدمت ريهام من خلالها مفاجآتوكواليس جديدة لم تعرض من قبل، وحققت الحلقة نسب مشاهدة مرتفعة للغاية.
تأتي هذه الحلقة لتكمل مسيرة ريهام سعيد الناجحة منذ أول حلقة لها في قناة الحياة والتي استطاعت أن تحجز مقعدا ثابتا لها
يذكر أن برنامج " صبايا "يذاع يوم الاحد والاثنين من كل أسبوع في العاشرة مساء وProducer أحمد مهران وإعداد خالد صواف و مساعدين إخراج عمر حسانين وإبراهيم المغربي ومن إخراج أحمد حسين .
كانت هذه تفاصيل خبر استمرارا لحلقاتها الناجحة علي الحياة.. ريهام سعيد تريند للأسبوع ١٤ علي التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.